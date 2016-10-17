Каждый месяц мы с моей подругой Полиной встречаемся в каком-нибудь приятном кафе, чтобы обсудить последние новости, да и просто посплетничать по-девичьи. Это стало уже традицией для нас. Но в последнее время, казалось бы, простой выбор ресторана превратился в трудную задачу. Полина села на диету – ничего сладкого, жирного и калорийного. Да и я тоже стала уделять больше внимания своему рациону – через полгода у нас с мужем юбилей свадьбы и хочется выглядеть ещё лучше и стройнее, чем пять лет назад. Мы решили зайти в ресторан Mon Аmi, недалеко от метро «Чёрная речка» (ул. Белоостровская, 23). Подкупил слоган заведения «Всё для друзей». Согласитесь, вкусно поесть сейчас можно во многих кафе, а вот по-настоящему уютная обстановка и качественное, но ненавязчивое обслуживание бывает не везде. Вот мы и решили это проверить.

Несмотря на то, что столик мы заранее не бронировали (а был вечер воскресенья), свободные места были. Нам предложили расположиться в одном из трёх залов – самый просторный и светлый - зал "Лаундж" нам показался подходящим для больших компаний и семейных вечеров, в тихой приятной обстановке здесь уже что-то отмечало несколько пар с детьми.

Во втором зале – "Караоке" с профессиональным оборудованием, светомузыкой и музыкальными инструментами, праздновали день рождения постоянные гости ресторана.

Нам же с Полиной хотелось посидеть в более спокойной обстановке и мы направились в бар – небольшое, но уютное помещение, где практически каждый день собираются в кругу друзей любители спорта: посмотреть спортивные матчи и поболеть за любимую команду.

Мы были приятно удивлены тем, что нам всё рассказал и показал управляющий ресторана Константин. Не в каждом ресторане гостю уделяют такое внимание. Нас с Полиной сразу заинтересовал раздел здорового питания в меню. Оказывается, многие блюда в Mon Ami готовят по технологии «су-вид».

– Это способ приготовления мяса, рыбы и овощей при низкотемпературной варке, пояснил нам Константин. – Благодаря этому все полезные свойства в продуктах сохраняются. Если на сковородке пожарить мясо – получится совсем не полезно. А тут оно помещается в вакуумный пакет и готовится около 45 минут. Да, получается дольше, но вы ощутите разницу. Сегодня в тренде спорт, здоровый образ жизни, и блюда, приготовленные по технологии су-вид – хорошее дополнение к правильному питанию.

Мы решили попробовать и заказали несколько блюд, приготовленных таким способом. Полина решила начать с лёгкого салата – кусочки груши, цитрусовые, зелень, творожный сыр, ломтики утиного филе с малиновой заправкой. Утка оказалась необыкновенно вкусной и сочной, красивого розового цвета. Сочетание нежной утки, фруктов и необычного кисло-сладкого соуса оказалось очень удачным – Поля попросила передать комплимент повару.

Я предпочла салат с ростбифом, дополненным салатными листьями, свежими огурцами и томатами и фисташковой заправкой. Я обратила внимание, что ростбиф был не привычного серого цвета, а нежно-розового и был также очень сочным.



На горячее мы заказали утку и стейк лосося – опять же, по технологии «су-вид». Константин, заметив, что блюда нам уже принесли, но мы к ним ещё не притронулись (заболтались), посоветовал начать с утки.

– Её нужно есть тёплой, иначе она станет сухой и жёсткой.

Я обожаю утку и часто заказываю её в кафе, ведь правильно приготовить эту птицу дома очень трудно. А тут я оценила не только вкус, но и оригинальность подачи блюда. На гарнир мне подали запечённую грушу с мёдом и орехами, которая удачно оттеняла мясо. Но я не удержалась и попробовала также лосось, который заказала Полина. Его подали со спаржей и голландским соусом – очень изысканно и на вид красиво.

– Оформлению мы уделяем особое внимание, - ответил Константин в ответ на комплимент. У нас авторская кухня и наш повар нередко проявляет фантазию и творческий подход. Но конечно – любое блюдо – это в первую очередь стандарт в приготовлении, а подача – это уже некая игра, она может быть разной. Важно соблюсти основу, правила. А вообще, главное – качественное сырье, это основа всего. Еда должна приносить удовольствие.

Мы с подругой остались довольны вечером, и в следующем месяце, наверно, не будем долго думать над тем, где устроить наши воскресные посиделки. Мы снова придём в Mon Ami. Ведь тут, и правда, всё для друзей!