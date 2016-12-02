Сейчас действует система военной ипотеки, которая позволяет уже через три года службы приступать к решению квартирного вопроса. Для этого даже не обязательно иметь собственные накопления! Крупнейшие застройщики совместно с ведущими российскими банками предлагают военнослужащим специальные программы покупки жилья. Это позволяет рассчитаться за квартиру в новостройке только за счёт средств накопительно-ипотечной системы (НИС) и кредита банка.

Группа компаний «ЦДС» предлагает квартиры в пяти жилых комплексах, которые аккредитованы банком ВТБ 24 (ПАО) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА». По ней в качестве первоначального взноса можно использовать средства, накопленные с помощью государства. А для оплаты оставшейся стоимости квартиры – средства ипотечного кредита. При этом погашение кредита на протяжении всего срока осуществляется за счёт взносов НИС, перечисляемых государством. Проще говоря, для приобретения жилья не требуется откладывать деньги и ждать. Можно просто идти выбирать свою будущую квартиру!

Сумма кредита по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» не должна превышать 2 010 000 рублей. В ГК «ЦДС» можно рассмотреть массу вариантов в пределах этой стоимости. Но если у семьи имеются ещё и собственные накопления, тогда выбор квартир будет больше. Специалисты Управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» помогут подобрать наиболее удобную для вас программу приобретения жилья. Сотрудники сами отправят заявку на оформление ипотеки и помогут собрать пакет необходимых документов, так что вся сложная бумажная работа будет сделана профессионалами. Вам останется только выбрать квартиру в жилом комплексе на свой вкус.

Подробная информация на сайте www.cds.spb.ru, по телефону (812)320-12-00

Застройщик ООО «Универсал Инвест» («Весна3»), застройщик ООО «БалтИнвестГрупп» («Приневский», «Новое Янино», «Новые горизонты»), ООО «ИнвестКапитал» («Муринский Посад»). С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

ВТБ 24 ПАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1623

Максимальная сумма кредита установлена в размере 2 010 000 руб. на срок кредита 14 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 45 лет на дату погашения кредита; валюта –рубли РФ; ставка по кредиту — 12,1%; первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости в зависимости от ее типа; без комиссий за рассмотрение и выдачу кредита; страхование только по риску утраты и повреждения приобретаемой квартиры.