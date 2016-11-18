Телеком-оператор «Дом.ru InterZet» ускоряет тариф «Конструктор желаний». Все клиенты оператора, выбравшие специальную опцию в рамках тарифа, смогут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с.

«Конструктор желаний» состоит из «кубиков». Две опции – интернет на скорости до 40 Мбит/c и 32 телеканала – включены в тариф изначально, а 3 «кубика» клиент выбирает самостоятельно из мини-пакетов ТВ-каналов и скоростных опций.

17 ноября оператор вводит новый «кубик», «ускоряющий» интернет сразу до 200 Мбит/c. Благодаря этому пользователи тарифа смогут оценить все преимущества по-настоящему быстрого интернета: выходить в Сеть с разных устройств одновременно и на каждом из них смотреть видео в HD или 4K (Ultra HD) прямо в процессе загрузки, играть в онлайн-игры и пользоваться различными сервисами (мультискрин, телеархив и др.) цифрового ТВ «Дом.ru TV». Скачать фильм в HD (4,7 ГБ) на скорости до 200 Мбит/c можно всего за 3 минуты, а на скорости до 30 Мбит/c это займет в 6 раз больше времени.

Чтобы воспользоваться эксклюзивным предложением, абоненту достаточно выбрать «кубик» «Конструктор 200» в Личном кабинете https://domru.ru/constructor (абонентская плата - 200 рублей в месяц). Почувствовать преимущества скорости до 200 Мбит/с пользователи смогут при наличии соответствующего оборудования (сетевая карта компьютера и Wi-Fi роутер должны поддерживать скорость до 1 Гбит/c) и технической возможности со стороны оператора.

«Дом.ru InterZet» обеспечивает заявленные скорости за счет технологических преимуществ собственных телекоммуникационных сетей, построенных по технологии «оптика до дома». Сети надежно зарезервированы, а их работоспособность круглосуточно анализируется из единого Центра мониторинга, что позволяет реагировать на возможные сбои проактивно.