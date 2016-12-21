Телеком-оператор «Дом.ru InterZet» приглашает в ТРЦ «Питерлэнд» (Приморский пр. 72, 1-й этаж), где в эту субботу, 24 декабря пройдет фестиваль «Конструкторомания». Начало – в 13.00, вход свободный.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа – сразу 6 интерактивных площадок с конструкторами и играми. Все желающие смогут примерить шлем виртуальной реальности от игрового центра Vortex Games и собрать с его помощью ледяной конструктор, увидеть выступление иллюзиониста и опыты с беспроводным электричеством от Театра молний «Теслаториум», поиграть в дженгу и настольные игры от сети магазинов настольных игр «Мосигра», собрать необычные конструкторы от магазина игрушек UverToys и интернет-магазина конструкторов-липучек Bunchems, а также принять участие в мастер-классе по созданию декоративного рождественского дерева, который проведет компания «Арт-Флора». Участники смогут выиграть призы и сделать фото на память в оригинальной фотозоне. Мероприятие рассчитано на детей всех возрастов и их родителей.

За основу проведения фестиваля взята концепция тарифа «Конструктор желаний», который доступен для подключения клиентам «Дом.ru InterZet». Каждый пользователь может собрать тариф как детский конструктор из кубиков. «Кубики» – скоростные опции интернета и наборы телеканалов – можно самостоятельно менять хоть каждый день, подстраивая характеристики интернета и цифрового ТВ под свой вкус и платить только за то, чем действительно пользуешься. Кроме того, пользователи «Конструктора желаний» получают в подарок на полгода 2 опции – скорость до 100 Мбит/с и 50 HD-каналов, а мини-пакеты ТВ-каналов можно смотреть целый год всего за 1 рубль в месяц. Активировать подарочные «кубики» можно до конца января в личном кабинете на сайте http://interzet.domru.ru/constructor.

«На фестивале мы хотим наглядно продемонстрировать, какую свободу выбора дает тариф «Конструктор желаний». Любой элемент – это лишь малая часть большой игры, которую пользователь самостоятельно создает под свои вкусы и предпочтения семьи (мультфильмы, новости, кино, музыка, развлекательные или познавательные программы). Процесс выбора максимально прост и прозрачен – клиент сразу видит, какие преимущества и за какую абонентскую плату он может получить», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова.