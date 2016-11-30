Магазин подарков Токката подобрал пять подарков, которые придутся по вкусу любому мужчине. Особенно актуально предложение магазина в преддверии приближающихся новогодних праздников.

Магазин подарков Токката — официальный представитель российской компании «Аксо», известной качественными кожаными изделиями. В этом году «Аксо» заняла второе место премии Международной ассоциации презентационной продукции «Держава Мастеров 2016» в номинации «Персонально. Особо. Важно».

Призер премии — подарочный набор 140КИ6 «На шашлык» — включает все необходимое для барбекю. Кейс с отделкой из натуральной кожи укомплектован набором шампуров, ножами, топориком, штопором, нержавеющей посудой, вилками, мангалом, зажигалкой. Аксессуары выполнены из качественной стали с отделкой из махагона или ореха. Каталог дома подарков предлагает покупателям наборы для пикника в кейсах, дорожных сумках, а также корзины, наборы шампуров, мини-бары и пр.

Барометр-метеостанция «Атлантика» производства французской компании BRIGANT преобразит любой интерьер и точно измерит температуру воздуха, влажность, давление, предупредит о приближающихся осадках. При его производстве использованы только дерево, стекло и металл.

Специалисты Токката выбрали также напольный глобус-бар «Da Vinci». Изящный бар вмещает 3 бутылки объемом 0,7 л и 9 бокалов в верхнем отделении, изготовленном в виде глобуса с картой XVIII в., и 9 литровых бутылок — на столешнице, расположенной в нижней части.

Тема шашлыков продолжается подарочным набором из шести шампуров «На охоте». Рукоятки шести стальных шампуров выполнены из дерева и декорированы латунными элементами. Из латуни выполнены навершия шампуров, причем каждое — это голова определенного животного. Колчан для шампуров изготовлен из плотной коричневой кожи с тиснением в виде сцен охоты.

Замыкает рейтинг ежедневник формата А5 «Львиное сердце», декорированный вручную белорусскими мастерами. Обложка из кожи натурального дубления защищена ручной оплеткой. Тонированные страницы изделия украшены изображениями шедевров мировой архитектуры. Для удобства ежедневник дополнен кожаной петелькой для ручки и тесьмой-закладкой.

О компании:

Дом подарков Токката предлагает ассортимент аксессуаров для отдыха, товары для коллекционеров, предметы интерьера, эксклюзивные канцелярские принадлежности, портативную электронику.

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