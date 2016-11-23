Вы когда-нибудь слышали, что одни и те же блюда можно есть как для поддержания формы, так и для роста мышечной массы? И то, что это - самая обычная еда: гречка, яйца, супы и даже блинчики с запеканками? Grow Food открывает простой секрет - главное, чтобы это было вкусно. И – в меру! Сотрудники Metro пошли на эксперимент - целую неделю пятеро «смельчаков» заставили себя питаться правильно. Двое мужчин и три женщины, у каждого - своя цель, семь дней и пять порций Grow Food на каждый день. Что из этого вышло? Каждый из участников откровенно рассказал о своих результатах.

Марина, 30 лет. Главная цель - снижение веса, поддержание формы. Набор Fit, 7 дней, 5 порций в день:

- Ощущения очень необычные! Я постоянно ем, но при этом не чувствую тяжести в желудке. Мне так привычно было ощущение «сейчас лопну», что первое время казалось, будто я не наелась. По весу цель ещё не достигнута, но начало положено! Минус 1,5 кг - за первую неделю. Главное - меняется отношение к еде. Это перестаёт быть целью номер один! Ты не думаешь о еде, она у тебя под рукой - вкусная, полезная. И - о чудо! Разнообразная. В упаковочках все такое свеженькое, будто только с плиты, только разогрей. Так что мое решение однозначно - питание продолжу. Но только трехразовое. Просто люблю готовить, уже соскучилась по плите!

Наталья, 28 лет. Цель - снижение веса, поддержание формы. Набор Fit, 7 дней, 5 порций в день:

- Ждала порций мал-мала меньше и боялась ощущения вечного голода, думала, будет этакая жесткая диета. Но нет! Все продумано до мелочей. Главное - ты ешь постоянно. Желудок сначала в шоке - тяжесть, смена ритма. Надо знать - это нормально! И не бояться. Потом все выравнивается. Я забыла про походы в магазин, про готовку. Я и не знала, что у меня столько времени! Вес пошел на снижение плавно, за первую неделю – 800–1000 г. Так как ранее я сбросила довольно много, то сейчас килограммы уходят тяжело и упрямо. Grow Food сдвинул дело (и тело!) с мертвой точки. Искренне не понимаю, почему меня не тянет на сладкое, не тянет сорваться. Раньше сидела месяца два на собственноручно приготовленном правильном питании, даже под присмотром тренера - все равно были срывы.

Анна, 25 лет. Цель - рост мышечной массы. Набор Power, 7 дней, 5 порций в день:

- Grow Food - просто волшебная палочка. Это удобно, это полезно. Немножко было непривычно: сами порции были больше и сытнее, чем мой обычный рацион. Поэтому первое время я одну порцию съедала за 2 приема, так как не могла осилить ее за раз, приходилось делать перерыв. На данный момент я поправилась примерно на полкилограмма, на этом мой вес пока остановился. Так как я соблюдаю довольно долго диету под присмотром врачей, то к еде отношусь очень щепетильно! Для меня важно, чтобы она была правильно приготовлена - чтобы не было ничего жареного, очень острого, чтобы мясо было либо запеченным в духовке, либо приготовлено на пару. Поэтому порциями Grow Food я осталась очень довольна.

Пятеро участников эксперимента получали каждый вечер в удобное для каждого время порции - на два дня вперед, с наборами питания, подобранного под их индивидуальные задачи. В меню - овсяные блинчики с яблоком и корицей, индейка по-техасски с рисом с овощами, куриная грудка гриль с фунчозой, яйца пашот. Вакуумная технология позволяет брать с собой еду куда угодно. Например, сотрудник Metro Альберт активен на работе, активен за ее пределами. Занимается спортом, не любит сидеть на месте. Как человек целеустремленный, оценил удобство Grow Food.

Альберт, 35 лет, цель - рост мышечной массы. Набор Power, 7 дней, 5 порций в день:

- За первую неделю набрал килограмм. Чувствую крепость мышц и легкость в теле. Не хочется ничего лишнего, потому что все время сытый. Вкусно пахнет - значит, натурально. Питаюсь строго по часам, до тренировки - за два часа. Потренировался - спокоен, у тебя есть готовый правильный ужин. Удобно - рассчитано по калориям, приготовлено и доставлено тебе в руки. Жена, которая сейчас ухаживает за нашим новорожденным ребенком, обрадовалась, что готовить не надо, и сама пробовала - тоже захотела для себя набор.

Владимир, цель - снижение веса, поддержание формы. Набор Fit, 7 дней, 5 порций в день:

- Мой вес пока на месте. Но это связано с тем, что я накануне сидел на безуглеводной диете. По калориям - их в общей сумме немного, ровно столько, сколько необходимо на день. И это радует. Когда перешел на Grow Food, заметил для себя два плюса. Во-первых, я не поправился - это значит, что питание действительно сбалансировано. Во-вторых, на моей «безуглеводке» я срывался на печеньки, а с Grow Food - такого нет. Утром - сладкое поднимает настроение. Вечером - тоже вкусный десерт. Почему бы не посидеть на таком правильном питании! Думаю «проголосовать» за Grow Food рублем. Посчитал: ходить в магазин и стоять у плиты ради такого рациона примерно так же, как и заказывать уже готовые продуманные порции.

В эксперименте участвовали пятеро. Решили продолжить питание Grow Food - семеро. К участникам программы прибавились и члены их семей. Выбрать можно и пятиразовое, и трехразовое питание. Есть комплекс питания «спортсмен по будням» или «спортсмен по жизни», «удобный» или «семейный».

Адрес, куда писать-звонить, знаем точно: +7 (800) 222-50-32; https://goo.gl/emYQVy

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