Один из крупнейших застройщиков нашего региона ГК «ЦДС» на днях отметил свой семнадцатый день рождения. За это время компания успешно реализовала более 40 проектов, сейчас в стадии строительства находятся 11 жилых комплексов. Предлагаются квартиры в 9 сданных домах. Широкая география строительства, разнообразие проектов и планировок позволяют выбрать дом своей мечты.

В октябре это можно сделать с большими скидками, да ещё и отделку в подарок получить. Скидки и праздничные бонусы ожидают вас при покупке квартир во многих жилых комплексах «ЦДС».

К примеру, в квартале «Приневский», который возводится в Невском районе, недалеко от Октябрьской набережной, стоимость квартир начинается от 1,7 млн рублей. По такой цене и в пригороде-то жильё ещё поискать нужно. А это – квартира в Санкт-Петербурге!

В жилом комплексе «Приневский» предлагается несколько бонусов сразу, которые суммируются. Во-первых, традиционная для «ЦДС» скидка, которая предоставляется при 100-процентной оплате. Таковой считается как покупка за счёт собственных средств, так и при помощи ипотечного кредита. Размер этой скидки зависит от того, что за квартира выбрана: если однокомнатная или студия – 17%, если любая другая – 12,5%. Во-вторых, в октябре можно получить дополнительную скидку от 50 тысяч рублей. Это в том случае, если приобретать студию; а если однокомнатную квартиру, то скидка составит 100 тысяч рублей. Или даже 150 тысяч, если понравилась «двушка».

К тому, что удалось сэкономить на скидках, можно добавить ещё и то, что получится сэкономить благодаря подарку от «ЦДС». Всем будущим новосёлам корпуса №6 жилого комплекса «Приневский» застройщик предоставляет бесплатную отделку их новой квартиры «под ключ». Им не придётся самим заниматься длительным дорогостоящим ремонтом, который отнимает массу сил и времени. Застройщик за свой счёт положит ламинат на пол, покрасит потолки и поклеит обои, в санузле отделает всё плиткой и установит ванну с экраном, а также остальную сантехнику. Кроме того, в квартире будет поставлена качественная металлическая входная дверь и межкомнатные – тоже. А ещё радиаторы отопления, домофон, электросчётчик и счётчики на воду. Разумеется, будет сделана разводка электричества и подведены Интернет и телевизионный кабели. Так что, получив ключи, можно будет сразу переезжать на новое место, расставлять мебель и обустраиваться. Просто не новоселье, а мечта!

Подробная информация на сайте www.cds.spb.ru, по телефону (812) 320-12-00

Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

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