Сервис почтовых рассылок DashaMail.ru дополнен новым программным механизмом «Потоки», позволяющим создавать триггерные цепочки писем. Он доступен клиентам с октября 2016 года.

Недавно реализованный инструментарий предназначен для создания триггерных рассылок и упрощения их организации. Цепочки писем обычно объединяются общим сценарием. Рассылка обычно связана с конкретным событием, будь то вызов по API, день рождения адресата или пользовательская активность подписчиков в рассылке.

DashaMail.ru позволяет самостоятельно установить периодичность отправки сообщений. К примеру, первое письмо можно отправить через несколько дней после проявления пользовательской активности, остальные же — с интервалом в неделю.

«Потоки» также используются для упрощения управления рассылками. Инструментарий позволяет сегментировать их, установить приоритеты, а также перемещать авторассылки в пределах потока.

Инструментарий получил отдельный интерфейс, представленный в виде схемы отправленных писем. Пользователь может ознакомиться с условиями отправки писем, а также понять, как они отображаются на разных устройствах.

Руководитель службы поддержки клиентов сервиса Дарья Савицкая отмечает следующее: «Современный email-маркетинг уже невозможно себе представить без автоматических серий писем. С новой функцией сервиса DashaMail.ru процесс создания таких цепочек стал еще проще, а богатый выбор триггеров открыл новые возможности».

В случае возникновения нерядовых ситуаций можно воспользоваться разработанной специалистами сервиса инструкцией. Сервис email-рассылок предлагает своим клиентам детальное описание реализованных функций.

О сервисе:

DashaMail.ru предлагает пользователям полноценный инструментарий для email-маркетинга. Письма можно создавать при помощи готовых шаблонов. Скорость рассылки — до 300 писем в минуту. Пользователю доступна информация по кликам, открытиям, возвратам, отпискам, географии, устройствам и многому другому.

В разделе «Фишки» подробно описаны неочевидные возможности сервиса. Новичкам поможет также категория «База знаний». Информация о сетке тарифов представлена в соответствующем разделе. Доступно также бесплатное предложение, предназначенное для компаний, имеющих до 1 000 подписчиков.

Контакты:

info@dashamail.ru