Как с помощью чисел узнать свою судьбу, проверить совместимость с любимым, выбрать момент для взятия ипотеки, расскажет новый проект от ИД «Пресс-Курьер», журнал о нумерологии — «Числа судьбы».

Мы сталкиваемся с цифрами на каждом шагу, они сопровождают нас с самого рождения. Издавна, оперируя датами, можно было вычислить важнейшие этапы в судьбе. Так появилась наука нумерология, которая позволяет определить исходя из цифр и букв, какие тайные интересы, мечты и стремления свойственны человеку.

С помощью журнала «Числа судьбы» читатели смогут поменять свое будущее, настоящее, скорректировать в жизни то, что не нравится. Неслучайно журнал выходит накануне 2017 года, так как числовой код 2017 года равен 1 (2017 = 2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1) — числу, с которого начинается отсчет всего нового.

Журнал «Числа судьбы» — мощнейший инструмент к разгадкам тайн мироздания и изменению действительности.

Первый номер журнала «Числа судьбы» в продаже с 5 декабря.

Выпускает журнал издательский дом «Пресс-Курьер», периодичность — 1 раз в месяц, формат — А5, количество страниц — 68. В продаже во всех киосках страны.