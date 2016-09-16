В сентябре 2016 года магазин керамической плитки и керамогранита Ceraland представил клиентам два новых предложения: возможность приобрести эксклюзивные декоры от производителя Kerama Marazzi (Россия) и сниженные на 15 % цены на мозаику Colori Viva.

Осень в интернет-магазине керамики Ceraland начинается со снижения цен на мозаику и возможностей сделать интерьер ванной или кухни необычным.

Эксклюзивы от Керама Марацци

Керамическую плитку российского производителя Kerama Marazzi причисляют к категории лидеров продаж. Ее ассортимент насчитывает более 340 коллекций. Эту плитку можно купить как непосредственно у производителя, так и дилеров. Дополнительно к ее обычному ассортименту интернет-магазин керамики Ceraland представил в своем каталоге 46 эксклюзивных декоративных элементов. Все они входят в коллекции Anabel, Aurora, Bella, Lana, Latte, Rosalie, Selena, Venera, Агатти, Амбер, Почта, Карандаши. Это современная красивая керамическая плитка, которую зачастую используют для ванных комнат, кухонь и даже кафе.

Приобрести их где-то еще практически невозможно. Это лимитированная серия, которой нет даже на официальном сайте производителя.

Снижены цены на мозаику Colori Viva

До 30 сентября 2016 года на всю китайскую мозаику фабрики Colori Viva в каталоге онлайн-магазина Ceraland снижены цены на 15 %. Стоимость плитки из коллекций Crystal от 239 до 449 руб., Marmol от 340 до 488 руб., Natural Stone — от 280 до 667 руб.

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