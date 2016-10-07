С помощью этой карты абоненты «МегаФона» могут расплачиваться везде, где принимают карты платежной системы Mastercard. Средства при оплате будут списываться с баланса телефона.

За месяц, прошедший с момента запуска проекта, было выдано около 42 000 и совершенно почти 100 000 транзакций. Самая популярная операция по карте – оплата товаров и услуг.

«Наши карты начинают набирать популярность у абонентов «МегаФона». Практически каждый клиент, один раз расплатившийся картой, совершает затем повторную операцию. За первый месяц работы проекта оборот по картам достиг 200 000 000 рублей. Это хорошие показатели, они говорят о том, что у абонентов постепенно формируется привычка оплачивать с мобильного счета свои ежедневные покупки: продукты, бензин, лекарства, обеды и многое другое», - отметил Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

С 10 октября стартует федеральная рекламная кампания в поддержку запуска карты по всей России с участием известной российской актрисы театра и кино - Елизаветы Боярской.

«Я уже несколько лет абонент МегаФона и вот недавно получила банковскую карту. На мой взгляд, это очень удобно, особенно для покупок в интернете. Когда не хочешь светить свою основную карту. Можно свободно оплачивать любые покупки. Например, авиабилеты, заказы в интернет-магазинах и многое другое», - отметила Елизавета Боярская.



Ключевые преимущества карты:





· простота получения и пополнения;

Каждый абонент «МегаФона» может оформить ее в любом салоне оператора за 5 минут при предъявлении паспорта. На один счет можно получить до десяти карт для всей семьи.



· безопасность;

Карты «МегаФона» отвечают всем требованиям безопасности международной платежной системы MasterCard. Дополнительно к этому «МегаФон» всем пользователям карты подключает бесплатную услугу, которая блокирует неосознанные подписки. Таким образом, владельцы карт гарантировано защищены от нежелательных списаний с мобильного счета.





· обслуживание карты – 0 рублей;

· переводы по России без комиссии;

Для перевода другому абоненту «МегаФона» нужно просто пополнить его мобильный счет любым привычным способом (через терминал, банкомат, онлайн-банк, в офисе и так далее), и деньги моментально и без комиссии окажутся на его карте. При этом, абсолютно неважно, в какой точке России или мира он находится.



· 8% годовых на остаток;

Благодаря карте «МегаФона», средства на мобильном счете впервые будут приносить доход абонентам. Ежемесячно на остаток на счете будут начисляться деньги из расчета 8% годовых.



· вознаграждение (cashback) у партнеров до 10%;

Оплачивая картой товары и услуги, можно получать обратно на счет до 10% от суммы покупки у партнеров проекта (в сети кофеен «Шоколадница», в ресторанах «Ваби Саби», в сети магазинов «Экспедиция», в «Травелате» и у других партнеров).



Для удобства пользователей создано бесплатное мобильное приложение «МегаФон-Банк», доступное для всех операционных систем Android, iOs и сайт bank.megafon.ru. В приложении можно отслеживать все траты и начисления, совершать переводы, оплачивать товары услуги и многое другое.



Как пополнить

Для пополнения счета карты нужно просто пополнить счет мобильного телефона любым привычным способом: через терминалы, автоплатежом, через онлайн-банк, в офисе «МегаФона».



Как пользоваться

Картой «МегаФона» можно расплачиваться как обычной банковской картой в ресторанах, магазинах, кинотеатрах и в любых других местах, а также – при покупках в интернет-магазинах.