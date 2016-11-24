Группа строительных компаний «ЦДС» запустила первую предновогоднюю акцию. Сейчас размер скидок самый большой, но действуют они только до конца ноября*. Список жилых комплексов, участвующих в акции, довольно длинный, поэтому можно выбрать дом на свой вкус. География строительства у «ЦДС» охватывает и север, и юг города, а также ближайшие пригороды.

Рассмотрим несколько популярных у покупателей вариантов квартир в жилом комплексе «Приневский», который строится недалеко от Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Этот квартал возводится под брендом «БК-Стандарт.Базовый комфорт» по кирпично-монолитной технологии, которая позволяет оптимизировать планировки с учетом пожеланий покупателей. Последний тренд – однокомнатные квартиры с просторной кухней и небольшой комнатой, оборудованной под зону отдыха. И это отвечает темпу жизни современного человека, который большую часть дня проводит в делах. Пример такой европланировки широко распространен в ЖК «Приневский». Площадь однокомнатной квартиры практически 42 кв. м, в ней просторный холл в 7 кв. м. В такой квартире комната – 12,8 кв. м, а кухня – более 15 кв. м с застекленной лоджией. Базовая стоимость этой квартиры 3,211 млн руб. Но если у вас покупка со 100% оплатой, вычитаем из этой суммы 17% (это традиционная скидка «ЦДС»), а также минусуем скидку 50 тыс. руб., которая полагается при покупке однокомнатной квартиры по ноябрьской акции, и, наконец, вычитаем предновогоднюю скидку в 200 тыс. руб. Итого 2,415 млн руб. за однокомнатную квартиру площадью 42 кв. м с полной чистовой отделкой! А если отказаться и от отделки, то стоимость квартиры уменьшится до 2,251 млн руб.

Даже на покупке студии в ноябре можно сильно сэкономить. Произведем дисконтную калькуляцию по студии площадью 26,2 кв. м с двумя окнами и застекленной лоджией. Из базовой стоимости в 2,318 млн руб. последовательно вычитаем 17% (скидка при 100% оплате), 25 тыс. руб. (скидки на студии) – и получается 1,899 млн руб. В случае отказа от отделки стоимость студии будет еще меньше – 1,796 млн руб.

Это уникальное предложение действует только в ноябре на все типы квартир, просто размер скидок отличается в зависимости от характеристики квартиры. В любом случае выгода будет значительной.

Подробная информация на сайте www.cds.spb.ru, по телефону (812)320-12-00

Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

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*Среди предложений ЦДС