Застройщики и эксперты рынка недвижимости предсказывают заметное подорожание «первички» в 2017 году.

Связывают такой прогноз с ситуацией, которая сложилась на российском рынке в последнее время. Во-первых, в нынешнюю цену квадратных метров не был заложен резкий рост стоимости строительных материалов и техники. В последние два года на фоне падения спроса на новое жильё строительные компании всячески удерживали цены, минимизируя собственную прибыль.

Но дальнейшая заморозка уже невозможна, и стоимость квадратных метров придётся начать корректировать. Во-вторых, за время кризиса существенно упало число новых проектов. Многие компании отказывались от первоначальных планов и откладывали вывод на рынок объектов на неопределенный срок, стремясь в первую очередь завершить работы на уже начатых стройках. Однако спрос на жилье снижался не столь активно, и на рынке первичной недвижимости может возникнуть дефицит на квартиры в самых ликвидных объектах, расположенных в районах с развитой инфраструктурой. Наконец, свою лепту в процесс удорожания внесут инфляция и изменения в законодательстве, которые вступят в силу с 1 января и сильно ударят по долевому строительству.

Конец года – наиболее благоприятный период для того, чтобы приобрести квартиру по выгодным ценам, учитывая, что застройщики предлагают целый ряд интересных предложений на свои объекты. В частности, Компания Л1, один из ведущих застройщиков Северо-Запада, даёт возможность приобрести квартиры в своих новых жилых комплексах на очень выгодных условиях:

1) ЖК “Лондон Парк” стал участником эксклюзивной акции “Успей одним из первых”. Согласно её условиям, покупателям жилья предоставляется скидка в 10% от базовой стоимости на первые три квартиры. После их реализации устанавливается скидка в 9% на следующие три квартиры и так далее. В акции участвуют также строящийся ЖК «Маршал» и готовые ЖК «Звёздный», «Империал» и «Граф Орлов».

2) Тем, кто уже имеет квартиру в ЖК «Лондон Парк», застройщик предлагает на максимально выгодных условиях увеличить площадь жилья, обменяв меньшую квартиру на большую с доплатой. На данный момент стоимость квадрата с учетом скидок составляет 90 180 рублей. К слову, во всей первой очереди осталось всего 52 двухкомнатных квартиры, так что есть смысл поторопиться.

3) В новую квартиру в сданной первой очереди ЖК “Граф Орлов” можно заселиться, заплатив первоначальный взнос всего в 1 млн рублей. Остаток нужно выплатить равными частями в течение 9 месяцев.

4) Квартиры в ЖК “Премьер Палас” доступны по максимально выгодным ценам в рамках акции “Найди дешевле”.

Есть у застройщика интересные предложения и для бизнесменов. Сейчас цены на коммерческие помещения во всех жилых комплексах Компании Л1, как сданных, так и строящихся, снижены на треть.

Приобретение строящихся квартир в ЖК «Маршал» осуществляется посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент», в ЖК «Премьер Палас» путем заключения договора с ООО «Л1-4», в ЖК «Лондон Парк» посредством вступления в ЖСК «Гранит» и в ЖК «Граф Орлов» путем вступления в ЖСК «Изумруд» и уплаты членских взносов.

Приобретение готовых квартир в ЖК «Граф Орлов» осуществляется путем заключения договора с ООО «НПО «Пигмент», в ЖК «Маршал» посредством заключения договора с ООО «Верона Менеджмент, в ЖК «Звездный» и в ЖК «Лондон Парк» осуществляется посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов.

Беспроцентную рассрочку в ЖК «Граф Орлов» предоставляет ООО «НПО «Пигмент».

Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 305-33-55