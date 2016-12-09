Ректор Академии подготовки главных специалистов рассказал о механизме зачета ранее изученного материала и о том, как это влияет на эффективность обучения и отражается на времени, затрачиваемом на учебу.

К сожалению, отсутствие четкого механизма зачета ранее пройденного материала часто становится причиной трудностей у тех, кто проходит профессиональную переподготовку. Специальные акты, принятые в некоторых учебных заведениях, позволяют игнорировать просьбы студентов о зачете уже освоенных предметов, предусмотренных программой. Итогом становится вынужденное повторное изучение, необходимость оплаты и посещения занятий сданных дисциплин. Кроме того, отказ посещения таких предметов может служить поводом для отчисления учащихся.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые учебные заведения России признают бессмысленность повторного прохождения предметов и зачитывают ранее освоенный материал. Однако цельной системы в стране до сих пор не существует.

В качестве примера можно рассмотреть некий учебный центр, который предлагает скидку 1000 рублей слушателям курсов управляющих, которые уже изучали госзакупки. Проблема заключается в том, что скидка не учитывает время и уровень подготовки будущих студентов и уравнивает тех, кто проходит программы длительностью 71 и 144 часа. Несложно подсчитать, что это ведет к лишним тратам.

«Необходимо закрепить в нормативно-правовых актах право учащихся на зачет ранее изученных академических часов. Профессиональная переподготовка в Академии предполагает не только предоставление скидки, но и сокращение срока обучения в случае, если абитуриент уже изучил часть необходимых дисциплин. Рассчитать стоимость и сроки обучения можно на странице с описанием выбранного курса», — комментирует ректор Академии ГлавСпец В.М. Алексеев.

Более детально изучить принципы и цены обучения в Академии подготовки главных специалистов можно на официальном сайте учебного заведения.

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