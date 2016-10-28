Компания «МегаФон» составила рейтинг интернет-ресурсов, которыми пользуются абоненты в регионах Северо-Запада. По объему скачанного контента явными лидерами стали YouTube и «ВКонтакте» – в среднем на них приходится соответственно 20% и 16,5% суммарного мобильного трафика.



Наиболее популярным обладатель первого места стал в Новгородской области – здесь YouTube занимает 22% трафика, скачиваемого абонентами оператора со смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Самый низкий показатель у видеохостинга в Санкт-Петербурге – 17%.



Сеть «ВКонтакте» наименее популярна у абонентов в Смоленской области (12% трафика), а самую большую долю в 22% занимает на Вологодчине. Лишь ненамного отстают Карелия (21%) и Архангельская область – здесь популярной российской соцсети отдают 20% трафика.



Замыкает тройку лидеров BitTorrent с показателями, весьма различающимися в зависимости от региона, – от 3% в Петербурге до 12% в Костромской области. В целом по Северо-Западному филиалу «МегаФона» на этот ресурс абоненты тратят 9,2% своего мобильного трафика.



Куда более популярным у петербургских абонентов является Instagram (10%). А вот в регионах, в отличие от Северной столицы, он набрал максимум 4% – в Вологодской, Ивановской, Калининградской, Ленинградской и Ярославской областях.



«Одноклассники» смогли «отобрать» 6% трафика в Ивановской области, по 5% – в Костромской и Смоленской областях. В среднем по Северо-Западу соцсеть получила 2,8%. Похожий результат у GooglePlay – порядка 2%.



Facebook и Twitter как сети, не «заточенные» под «тяжелый» контент, предсказуемо оказались в нижней части рейтинга: первый из них набрал по 1% только в Петербурге, Ленинградской, Калининградской и Ярославской областях, а Twitter не занял даже одной сотой мобильного трафика абонентов «МегаФона».



«При всех региональных отличиях – например, преобладании «инстаграмеров» в Петербурге – явно заметна общая тенденция: абоненты все чаще отдают предпочтение «тяжелому» контенту, прежде всего видео. Причин этому как минимум две – рост популярности смартфонов и планшетов (так, в Петербурге и области ими обладают уже более 50% наших абонентов), а также развитие сетей 4G и LTE-Advanced, где высокие скорости доступа делают комфортным использование любых интернет-ресурсов. Но я думаю, есть еще одна причина: в этом году мы уже дважды пересматривали условия популярных пакетных тарифов, увеличивая объем интернет-трафика. Как раз для любителей «тяжелого» контента эти нововведения оказались самыми выгодными», – комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Вадим Меркулов.