Дино Импальяццо (Dino Impagliazzo), 86-летний бывший управляющий на пенсии, бесплатно кормит более 250 человек в день продуктами питания, которые не продали или срок годности которых истекает. Пенсионер бесплатно получает их из магазинов, супермаркетов или предприятий розничной торговли. Акция милосердия помогает нуждающимся и позволяет не расходовать пищу попусту.

Для 86-летнего Дино Импальяццо (Dino Impagliazzo) все началось случайным образом с чашки кофе, которой он угостил бродягу, и вот уже более десяти лет он кормит около 250 бездомных в день, завлекая в свой некоммерческий проект 350 волонтёров и используя 27000 блюд каждый год. Дино известен как «шеф-повар для бедных» в Риме (Италия).

Один бедняк на железнодорожной станции просил господина Дино угостить его кофе и Дино понял, что этот человек помимо кофе нуждался ещё в еде и в хорошем отношении. Дино: «Я подумал, что это был день Господень, воскресенье, как я могу игнорировать этого человека, который, как и все, является мне братом?».

Господин Импальяццо узнал, что из столовой не привозят еду на вокзал каждый день. И тогда Дино позвал друзей, соседей; информация дошла до общих знакомых, которые захотели помочь. Его жена Фернанда — первая помощница Дино, которая начинает с раздачи хлеба, затем предлагает горячие блюда, учитывая религиозные и вкусовые предпочтения каждого. Половина бедных — итальянцы, вторая половина из других стран.

Несколько друзей превратились в сотни. Рассказывает Дино Импальяццо: «Я покупал много хлеба, чтобы раздать его нашим бедным друзьям и продавец, обратив внимание на количество, спросил меня для кого это. Я ответил, что это хлеб для нескольких бездомных человек, живущих рядом со станцией Тусколана, которых мы кормим. С того дня продавец бесплатно дает хлеб для наших бедняков и плотно сотрудничает с нами».

«Это маленькие чудеса, которые случаются каждый день, и это Промысел Божий», — чистосердечно заявляет Дино.

«Я имел возможность встретиться с Его Святейшеством Папой Римским Франциском несколько месяцев назад в рамках события Фоколяры. Я пригласил Папу служить обедню в столовой для бедных и передал ему привет от всех бездомных Рима».

Сегодня с Дино работают 350 волонтёров. Они ежедневно забирают еду из торговых центров, помогают с развозкой, приготовлением и доставкой еды. Дино — президент Ассоциации «РомАмор Онлус» и в своём роде — отец для каждого бедняка. Дино удалось создать сеть поддержки для бедных и бездомных, организовать медицинское обслуживание, возможность образования и жилье для размещения людей, которые временно не имеют дома.

Ассоциация «РомАмор Онлус» — некоммерческая организация (RomAmor Onlus http://www.romamor-onlus.com/ ) — на протяжении более десяти лет кормит бездомных в Риме на железнодорожных станциях Тусколана и Остиенсе благодаря её основателю Дино Импальяццо (Dino Impagliazzo) и 350 драгоценным добровольцам.

RomAmor Onlus — некоммерческая организация.

http://www.romamor-onlus.com/

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