Цель Форума, который пройдет по адресу — Москва, ш. Энтузиастов д.5, — создать эффективный механизм самообороны бизнеса в России от возросшего количества проверок. Также форум поможет объединить собственников МСБ для совместной разработки законодательных инициатив, улучшающих деловой климат в стране и способствующих развитию предпринимательства.

Председатель оргкомитета Бизнес-форума «Набат» Борис Титов: «В прошлом году в стране прошло более 8 млн. проверок, количество возбужденных уголовных дел выросло на 30 %, повсеместно нарушаются права собственности, сносятся объекты НТО, отбираются с/х угодья, односторонне прекращаются договоры аренды. И все это на фоне того, что в стране кризис, самый тяжелый, долгий, изматывающий за всю историю новой России. Но это не мешает Правительству поднимать ставки по кредитам, тарифы монополий, налоги и аренду по кадастровой стоимости. Всё это делает бизнес не только опасным, но и невыгодным. Сегодня никто нам не поможет, если мы не объединимся. Давление на бизнес дошло до крайней точки — пришло время бить в набат! Пора собраться вместе и создать эффективную систему самообороны и отстаивания своих прав».

На предстоящем форуме обсудят проблемы МСП и создадут Деловое Братство — новую систему, объединяющую тысячи предпринимателей с целью:

- новой эффективной самозащиты от неправомерных проверок и давления власти;

- решения проблем, мешающих развитию бизнеса, выработки и продвижения совместных инициатив;

- нахождения новых идей и партнеров для развития собственного бизнеса.

В качестве спикеров на Форуме выступят:

- Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сопредседатель «Деловой России»;

- Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, общественный деятель, публицист;

- Яков Миркин, российский учёный, экономист, разработчик структуры и базовых программ отечественного высшего образования в области рынка ценных бумаг;

- Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. (бренды Гастрономчикъ, Продэко, Марка);

- Дмитрий Порочкин, лидер молодежного крыла Партии Роста, предприниматель;

- Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России», глава компании Radius Group;

- Умар Джабраилов, российский предприниматель, председатель генерального совета Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ»;

- Виктор Звагельский, российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы V и VI созывов от партии «Единая Россия»;

- Андрей Назаров, вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», специальный представитель Президента Республики Башкортостан по инвестиционному сотрудничеству, кандидат политических наук;

- Андрей Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

- Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России и многие другие.

Регистрация и подробная информация на сайте: http://nabatforum.ru/.

Время: 5 сентября 2016 г. 10:00-11:00 — прибытие участников Форума.

Адрес: TESLA4000, Москва, ш. Энтузиастов д.5

От метро «Площадь Ильича» и «Римская» к месту проведения будет организован специальный транспорт для участников Форума.

Выход из метро к шоссе Энтузиастов, к улицам Рабочая и Международная. Около выхода из метро будут стоять волонтеры, которые будут направлять к автобусам.

Аккредитация СМИ:

+7 (916) 950-91-58 (Александра)

+7 (916) 573-63-85 (Юлия)

+7 (916) 416-33-60 (Ольга)

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