Более 5 тысяч пациентов и более 35 тысяч различных стоматологических процедур — таковы результаты работы стоматологической клиники Telo’s Beauty в течение двух лет. Клиника эстетической стоматологии открылась в Москве в сентябре 2014 года.

«Попадая в руки опытных врачей нашей клиники, пациент с первых минут чувствует себя комфортно и уверенно, будь то лечение обычного кариеса у стоматолога-терапевта или большая и серьезная работа, направленная на восстановление зубного ряда у ортопеда или хирурга. Ведь в нашей клинике работает целая команда высокопрофессиональных врачей, способных решить любые вопросы, связанные со здоровьем зубов наших пациентов», — говорит главный врач стоматологического отделения клиник Telo’s Beauty Татьяна Виноградова.

«Мы знаем, что многие откладывают посещение стоматолога из-за боязни боли. Именно поэтому на первом же приеме мы рассказываем и показываем все возможности новейшего стоматологического оборудования, представленного в клинике. Тем самым объясняя, что времена изменились и все лечение, а в особенности удаление зубов, сейчас происходит практически безболезненно и максимально комфортно», — говорит стоматолог-хирург (имплантолог) клиники Telo’s Beauty Александр Матвеев.

«Решаясь поставить вкладку или виниры, пациенты порой удивляются, что сейчас, в условиях нашей клиники, это можно сделать всего за один день. Придя с утра, уже после обеда пациент уходит с новой белоснежной улыбкой благодаря новейшей системе CEREC», — рассказывает стоматолог-ортопед клиники Telo’s Beauty Евгений Петров.

Справка:

В сентябре 2014 года клиника Telo’s Beauty добавила к уже имеющимся отделениям косметологии, трихологии, флебологии, коррекции фигуры и SPA отделение эстетической стоматологии премиум-класса. Таким образом был расширен спектр услуг клиники: теперь пациенты могут не только пройти процедуры омоложения, коррекции фигуры и восстановления волос, но и сделать свою улыбку блистательной и совершенной.

В стенах клиники собрана команда профессиональных врачей-стоматологов, имеющих многолетний опыт и практику в лучших московских клиниках. Клиника стоматологии Telo’s Beauty имеет в своем арсенале только современное оборудование и гарантирует безболезненность всех проводимых процедур.

Подробнее о стоматологической клинике Telo’s Beauty можно узнать на официальном сайте http://www.stomatologia.telosbeauty.ru/.