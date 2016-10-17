14 октября в газете Metro Москва популярный путешественник, исследователь стран, народов и обычаев Михаил Кожухов повествовал о своей поездке по Дагестану.

─ В Дагестане всё «самое-самое». Самая древняя мечеть, самая старая синагога, самый первый город Дербент ─ он старше Рима… Как, вы не читали Геродота? А ещё Багратион, мазь Вишневского и… устанешь перечислять. Люди здесь ссорятся между собой за право заполучить гостя и сажают его за стол, чтобы закормить до смерти, столько же напоить, и рассказывают смешные анекдоты, ─ пишет Михаил.

Читать о его странствиях оказалось также интересно, как и смотреть авторские телепередачи; такой красочный и живой язык у телеведущего. Теперь каждые две недели Михаил будет рассказывать о новом увлекательном путешествии со страниц газеты Metro. Не пропустите!

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