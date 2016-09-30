Ежегодно конкурс привлекает десятки тысяч любителей и профессионалов более чем из 150 стран, счёт фотографий идёт на сотни тысяч, а аудитории ─ на миллионы. Активные, молодые и энергичные читатели Metro участвуют и пристально следят за этапами увлекательной мировой фотоохоты, создавая и наслаждаясь талантливыми работами участников.

На протяжении 9 недель в газете Metro, metronews.ru, в социальных сетях и на сайте самого конкурса metrophotochallenge.com будет проводиться широкомасштабная рекламная кампания конкурса, обеспечивая высокую вовлечённость читателей на протяжении всего проекта.

Темой Metro Photo Challenge ─ 2016 станет «Путешествие», с номинациями «Путешествие моей мечты», «Родной город» и «Путешественники». Приём заявок продлится с 20 сентября по 25 ноября.

Финал конкурса состоится 15 декабря, когда международное профессиональное жюри определит 3 победителей, по одному в каждой номинации, которые и станут обладателями главного приза ─ пятидневной экспедиции на остров Пасхи.