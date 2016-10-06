03 октября в Туле вышел первый номер «Еженедельник Metro.Тула». В течение октября жители смогут узнавать интересные и актуальные новости по понедельникам, а с ноября свежий номер будет радовать туляков каждый четверг. Тираж издания составляют 25 000 экземпляров.

Издатель еженедельника Роман Жидких полагает, что газета — идеальный рекламный инструмент в плане бюджета для компаний, желающих охватить широкий круг клиентов, а для жителей города бесценный источник информации от лидера рынка.

06 октября первый номер газеты ожидает жителей столицы Алтайского края. «Ежеденельник Metro.Барнул» будет выходить по четвергам, тиражом 50 000 экземпляров.

─ Мы рады возможности стать частью большой и профессиональной команды, и очень надеемся, что уже в ближайшем будущем издание займёт лидирующие позиции среди печатных СМИ нашего города, ─ говорит издатель газеты Анна Галицкая.

Открытие редакций в разных городах страны укрепляет лидирующие позиции Metro на рынке, расширяя единое информационное поле, состоящее теперь из 15 российских городов.

В региональных еженедельниках будут освещены мировые и российские события, которые готовят более 500 журналистов Metro со всех уголков планеты, а также локальные новости и обзоры местных корреспондентов.