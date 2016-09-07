На красную дорожку кинофестиваля в Венеции выходят новые звезды. На острове Лидо продолжаются показы фильмов в рамках конкурса кинофорума. Представлять их приезжают режиссеры, актеры и актрисы.

6 сентября на красную дорожку Венецианского кинофестиваля вышли главные герои фильма "Плохая партия" (The Bad Batch). Все ждали появления Киану Ривза и Джима Керри, сыгравших ведущие роли в картине, но удостоила присутствием на премьере лишь одна знаменитость - актриса Сьюки Уотерхауз. Она прибыла на показ в блестящем, как рыбья чешуя, обтягивающем платье, обнималась с режиссером картины Аной Лили Амирпури и расточала улыбки.

Вечерами на Венецианском кинофестивале проходят вечеринки. На них традиционно прибывают звезды и демонстрируют всем свои самые эффектные наряды. Замечены были на одной из вечеринок и россиянки - глава РОСКИНО Катерина Мцитуридзе и актриса Ольга Сутулова.

Ранее на кинофестивале в Венеции разгорелся скандал - почти обнаженные модели вышли на красную дорожку.

В первый день фестиваля знаменитости показали свои наряды - фото ЗДЕСЬ.

На премьеру фильма Мела Гибсона в Венецию приехала дочка Сталлоне