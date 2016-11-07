Знаменитости прибыли 6 ноября на вручение европейской премии MTV-2016, которая проводится ежегодно с 1994 года. Состоялась церемония в голландском Роттердаме. Статуэтки MTV EMA's-2016 вручили лучшим исполнителям по версии телеканала MTV Europe.

На красную дорожку премии выходили знаменитости в самых эффектных нарядах. Одной из наиболее экстравагантных звезд MTV EMA's-2016 назвали супер-модель Джордан Данн. Она поразила всех своим откровенным платьем. Темнокожая красотка появилась на красной дорожке MTV EMA's-2016 в полупрозрачном наряде.

Ее коллега по цеху - канадская актриса, певица, фотомодель и гимнастка Нина Добрев появилась на вручение премии в эффектном и элегантном нежно-лиловом платье.

Восхитила и вызвала настоящий фурор на красной дорожке MTV EMA's-2016 r'n'b-исполнительница Талия Сторм. Она красовалась в прозрачном топе, мини-юбке и голубых ботфортах.

Знаменитую модель Винни Харлоу, как только она появилась на церемонии, тут же окружили фанаты и принялись делать селфи. Винни выбрала для красной дорожки MTV EMA's-2016 черное кружевное полупрозрачное платье.

Не оставила равнодушными своих фанатов и британская звезда реалити-шоу Хлоя Ферри. Она появилась на красной дорожке в наряде, который открывал взорам ягодицы знаменитой красотки. Хлоя не успевала поворачиваться задом к фотографировавшим ее репортерам, чтоб продемонстрировать свои формы.

Не менее эффектное "голое" платье надела на церемонию и австралийская журналистка, телеведущая и фотомодель Шарлотта Доусон. Ее черный ажурный наряд с телесными вставками был весьма необычным и выглядел сексуально.

Победители MTV EMA 2016

Джастин Бибер - "Лучшая песня" (Sorry), а "белиберы" - третий год подряд названы "Лучшими фанатами".

Леди Гага - "Лучшая исполнительница" и "Лучший образ". Певица не смогла лично присутствовать на вручении и поблагодарила в заранее записанном видео из Токио.

The Weeknd и Daft Punk (Starboy) - "Лучшее музыкальное видео" .

Fifth Harmony - "Лучший поп-исполнитель".

Coldplay - "Лучший рок-исполнитель".

Дрейк - "Лучший хип-хоп исполнитель".

Бейонсе, заявленная в пяти номинациях, не победила ни в одной. Таким же разочарованием обернулась церемония MTV EMA 2016 и для поклонников Адель.