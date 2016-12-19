Сегодня на 100-м году жизни скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор. Об этом в понедельник сообщает Associated Press.

Последний день своей жизни звезда 1950-х провела в своём доме в Лос-Анджелесе.

Певица Майли Сайрус и актриса Джоан Коллинз написали трогательные сообщения в связи с кончиной актрисы.

– Жа ЖА! Какая длинная и прекрасная жизнь! – написала на своей странице в Twitter Сайрус, отметив, что стиль и грация Габор её очень вдохновляли.

Джоан Коллинз опубликовала свою фотографию с Габор, сделанную в 1950-х годах, и написала, что опечалена известием о смерти коллеги.

Не смогла остаться в стороне и звезда бурлеска Дита фон Тиз. Она написала, что "нас покинула ещё одна голливудская легенда", и назвала Габор одной из самых остроумных красавиц всех времён.

Причина смерти Габор не сообщается. Однако стоит напомнить, что в 2002 году она попала в аварию, в 2005 – перенесла инсульт, а в 2010 году сломала шейку бедра и после этого несколько раз попадала в больницу.

В 2011 году ей ампутировали правую ногу из-за гангрены.

В послужном списке Жа Жа Габор не так много фильмов, знакомых российскому зрителю. Среди них комедия Джона Хьюстона "Мулен Руж", небольшая роль в фильме Орсона Уэлсса "Печаль зла" и появление в одной из частей "Кошмара на улице Вязов".

Напомним, что Жа Жа Габор (Шари Габор) родилась 6 февраля 1917 года в семье Вилмоша и Джоли Габор. Своё имя, Шари, она получила в честь венгерской актрисы Шари Федак, но так как в детстве она не могла его выговорить, мать стала называть её Жа Жа.

Габор была замужем девять раз. В числе её супругов числятся отельный магнат Кондар Хилтон и актёр Джордж Сандерс.

У актрисы была одна дочь, которая скончалась в 2015 году.