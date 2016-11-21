Голливудская актриса Дрю Бэрримор на своей странице в Instagram опубликовала селфи без макияжа. На фото вместе с актрисой также запечатлены её коллеги по цеху: Кэмерон Диаз, Гвинет Пэлтроу, Николь Ричи и другие актрисы.

Как следует из описания к фото, снимок сделан на вершине горы, которую звёзды кино покорили в Мексике. Бэрримор призналась своим подругам в любви и призвала окружающих ценить друзей и запоминать моменты, проведённые с ними.

Милое фото настолько понравилось пользователям, что за день селфи Берримор и её друзей набрало 236 тысяч лайков.

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