"Звёздные войны" теперь можно послушать и на якутском – группа местных энтузиастов озвучила трейлер к четвёртому эпизоду саги. К середине декабря будет готов перевод самого эпизода, работы над его текстом уже ведутся. Якутским переводчикам осталось лишь получить официальное разрешение студии Disney на озвучку.

– В Якутии к нашему проекту отнеслись в основном положительно, но есть и критика, – рассказывает Metro Георгий Антипин, заставивший говорить по-якутски имперского штурмовика. – Кого-то не устраивает звук, кого-то – подбор актёров. Многие критикуют за то, что мы хотим перевести имена героев, соблюдая фонетику и морфологию якутского языка. К примеру, из-за этого привычное всем имя Скайуокер будет звучать как Хойуокар или Ыскай уокар.

Профессиональный переводчик Александр Гурьев озвучил в трейлере Оби-Вана Кеноби, мастера-джедая. По его словам, в работе над текстом "Звёздных войн" возникают некоторые сложности:

– Приходится выкидывать некоторые слова или наоборот добавлять междометия – чтобы переведённый текст был приблизительно равен по времени произношения с оригиналом.

Александр также опасается, что фанаты саги привыкли к русскому переводу, и якутский вариант буквально огорошит их.

– Якутское звучание может показаться им нелепым, – переживает он. – Но мы надеемся, что со временем термины "Звёздных войн", звучащие на якутский манер, станут использоваться шире, что позволит сохранить наш родной язык! А главное. якутскоязычные поклонники "Звёздных войн" получат возможность смотреть их любимый фильм на родном языке!

"Күүс эйигин кытта буоллун", – желаем мы Александру в дальнейшей работе над текстом, что в переводе с якутского означает: "Да пребудет с тобой Сила!"

Знаменитые фразы из "Звёздных войн" на якутском языке:

"Люк, я твой отец!" (рус) – "Луук, мин эн аҕаҥ буолабын" (якт).

"Выполнить приказ шестьдесят шесть!" – "Алта уон алтыс сорудаҕы толоруҥ".

"Это не те дроиды, которых вы ищете!" – "Бу эһиги көрдүү доройдолоргут буолбатах!".

"Война клоническая началась!" – "Кулуон сэриитэ саҕаланна!".