В столичной квартире полицейские обнаружили тело 53-летней актрисы Ирины Ефремовой, известной по съёмкам в различных телесериалах.

Как пишет Life.ru, тело Ефремовой нашли 10 сентября, в центре Москвы – в День города.

По предварительной информации, героиня сериала "Две судьбы" скончалась от острой сердечной недостаточности. Так это или нет, теперь покажет экспертиза.

"Муж не смог попасть в квартиру на Зоологической улице, вызвал сотрудников полиции, спасателей и медиков, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Вскрыли двери и нашли её мёртвой".

Ирина Ефремова известна по многим телесериалам – так, она снялась в фильмах "Сыщик без лицензии", "Полосатое лето", "Парни из стали" и многих других. Последний сериал, в котором она снималась, назывался "Экстренный вызов. Доктор смерть".