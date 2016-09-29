Актриса Людмила Иванова госпитализирована в Москве, сообщает РИА Новости.

Самыми запоминающимися её ролями можно считать Шуру из фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман" и Клаву в картине Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная".

По словам самой Ивановой, в больницу она попала из-за обострения.

"Я только сегодня госпитализирована – обострились мои старые болячки. Я нахожусь в больнице № 13, где завтра врачи займутся моим обследованием", - приводит её заявление агентство.

В послужном списке 83-летней актрисы более 80 ролей в кино и более десятка в театре "Современник".