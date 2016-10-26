Звезда, посвященная кандидату в президенты США Дональду Трампу, была разбита в среду 26 октября на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет издание Deadline.

Покусился на звезду Трампа местный житель Джейми Отис. Рано утром мужчина пришел на знаменитую Аллею славы в Голливуде с кувалдой и киркой. Он попытался извлечь звезду скандально известного миллиардера.

Отису никто не мешал. Полицейских по причине раннего времени по близости не было. Редкие прохожие, конечно, обратили внимание на действия мужчины, но препятствовать ему не стали.

Позже Джейми Отис рассказал журналистам, что хотел не разбить звезду Дональда Трампа, а извлечь ее, чтобы в следующем месяце продать на аукционе в Нью-Йорке. Таким образом мужчина хотел собрать средства для женщин, пострадавших от домогательств Трампа.

Однако замысел Отиса не увенчался успехом. Пытаясь достать ее, мужчина просто разбил звезду Трампа кувалдой.

Это далеко не первый случай покушения на звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Летом протестующие против спорных высказываний кандидата в президенты от Республиканской партии США нарисовали на ней перечеркнутый крест-накрест мегафон.

Дональд Трамп получил свою звезду на знаменитой Аллее славы в Голливуде за свое шоу The Apprentice в 2007 году.