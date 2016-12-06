22-летняя актриса Полина Гренц сейчас отдыхает в Индии на Гоа. Оттуда девушка выкладывает на своей странице в Instagram соблазнительные фото в купальниках и не только.

Снимки актрисы удивили её поклонников. Ведь в сериале Полина – закомплексованная школьница, стесняющаяся своей фигуры. Однако после съёмок девушка успела поработать над собой: Полина сильно похудела и сменила имидж.

Некоторые подписчики не поверили в столь чудесное преображение и обвинили актрису в использовании фотошопа.

– Фш без палива. На ноги глань,они не могут быть такие уж худые, – написала n_i_k_a_65;

– Ты обвиняешь человека в том , что он не межот быть таким худым ?! – вступилась за звезду darya_gordienk0;

– Посмотри сама на ножки стола, на тень от кровати и на ковёр....если выглядеться то очень видно, – констатировала lkiukina_alex. (здесь и ранее орфография и пунктуация автора)

Полина Гренц – российская актриса, ставшая известной благодаря своей роли Александры Мамаевой в сериале "Физрук". Партнёром девушки по площадке стал Дмитрий Нагиев, который и сыграл школьного учителя физкультуры.