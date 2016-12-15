Известная многим по проекту "Голос.Дети", а сейчас - звезда Youtube Алиса Кожикина решила попробовать себя на льду. Певица примет участие в музыкальном спектакле «Леди Лёд», который покажут в Петербурге.

Алиса Кожикина исполнит главную партию в спектакле. Вместе с ней на лед выйдут ребята из группы "Непоседы". Создатели спектакля уверяют, что "Леди Лед" - одна из самых масштабных петербургских постановок, в основе которой лежит красивая и знакомая сказка «Снежная Королева».

Зрителей удивят современными декорациями, дизайнерскими костюмами, и, конечно, музыкой. Также на лед выйдут мастера акробатического рок-н-ролла "Лидер", которые готовят для спектакля зажигательные номера.

Музыкальный спектакль «Леди лед» покажут в ДК им.Ленсовета 25 декабря.