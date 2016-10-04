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Обновлено : Сегодня 09:12
- Опубликовано : Сегодня 09:02

Звезда Instagram Айза Анохина в прямом эфире показала свои роды

  • Данила Белов

Многочисленные фанаты с замиранием сердца смотрели, как проходят роды Айзы онлайн

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Роды Айзы Анохиной в прямом эфире стали настоящей сенсацией в социальных сетях. Звезда Instagram таким образом захотела разделить этот радостный момент не только со своим мужем – серфером Дмитрием Анохиным, но и с множеством своих фанатов в Интернете. Хотя сам момент рождения остался за кадром, люди с замиранием сердца следили за онлайн-трансляций из vip-палаты и коридора в московском перинатальном центре "Мать и дитя".

Многотысячная толпа пользователей оценила поступок девушки, поэтому роды Айзы в прямом эфире сопровождало множество пожеланий от неравнодушных людей, а также, конечно же, шуток по поводу нестандартного подхода к столь интимному моменту. 

Vvvalencia: Поздравляю, будьте счастливы.
Evgenia3332611: Поздравляю,от всей души вы прекрасны !!Будь всегда такой счастливой как сейчас? Ты прекрасна 
stateva87: Поздравляю вас растите здоровыми и счастливыми. Айза ты умница и лучшая женщина
Morkovka5: Роды Айзы Анохиной в прямом эфире? Собчак обзавидуется!
Vasileva_ekaterina_: Круто!!! Счастья!!!!
Martianova_diana: Поздравляю от всей души ! Счастья и здоровья всей вашей семье! Вы большие молодцы!

Нет ничего удивительного в том, что, имея такую поддержку фанатов и мужа, роды Айзы прошли успешно как в прямом эфире, так и за кадром. Звезда подарила братика своему сыну Сэму. Как сообщила девушка в своём Instagram, новорожденного назвали Элвисом. 

Айза также не осталась в стороне и оставила радостный пост в связи с прошедшими родами

 

"Спасибо тебе, Элвис, что выбрал нас) Спасибо большое @aist_i_kapusta за все что вы сделали для нашей семьи сегодня, спасибо Вам, за самые душевные поздравления", - написала она.

Видео родов Айзы можно посмотреть на информационном портале LIFE.

Напомним, что это уже второй ребёнок Айзы Анохиной. У неё уже есть сын Сэм от российского рэпера Гуфа. С Дмитрием они познакомились на Бали и поженились в Лас-Вегасе в октябре 2015 года.

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