Звезда Instagram Айза Анохина в прямом эфире показала свои роды

Роды Айзы Анохиной в прямом эфире стали настоящей сенсацией в социальных сетях. Звезда Instagram таким образом захотела разделить этот радостный момент не только со своим мужем – серфером Дмитрием Анохиным, но и с множеством своих фанатов в Интернете. Хотя сам момент рождения остался за кадром, люди с замиранием сердца следили за онлайн-трансляций из vip-палаты и коридора в московском перинатальном центре "Мать и дитя".

Многотысячная толпа пользователей оценила поступок девушки, поэтому роды Айзы в прямом эфире сопровождало множество пожеланий от неравнодушных людей, а также, конечно же, шуток по поводу нестандартного подхода к столь интимному моменту.

Vvvalencia: Поздравляю, будьте счастливы.

Evgenia3332611: Поздравляю,от всей души вы прекрасны !!Будь всегда такой счастливой как сейчас? Ты прекрасна

stateva87: Поздравляю вас растите здоровыми и счастливыми. Айза ты умница и лучшая женщина

Morkovka5: Роды Айзы Анохиной в прямом эфире? Собчак обзавидуется!

Vasileva_ekaterina_: Круто!!! Счастья!!!!

Martianova_diana: Поздравляю от всей души ! Счастья и здоровья всей вашей семье! Вы большие молодцы!

Нет ничего удивительного в том, что, имея такую поддержку фанатов и мужа, роды Айзы прошли успешно как в прямом эфире, так и за кадром. Звезда подарила братика своему сыну Сэму. Как сообщила девушка в своём Instagram, новорожденного назвали Элвисом.

Айза также не осталась в стороне и оставила радостный пост в связи с прошедшими родами