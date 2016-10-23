Очередной скандал с участием кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа разгорелся после пресс-конференции, на которой американская порнозвезда Джессика Дрейк призналась, что миллиардер предлагал ей деньги за секс. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-конференция Дрейк была показана на американском ТВ. Порноактриса рассказала журналистам, что познакомилась с Трампом в 2006 году на турнире по гольфу. Миллиардер пригласил порнозвезду в свой номер, однако та отказалась идти одна и взяла с собой знакомых женщин.

Трамп, по словам Дрейк, встретил гостей в пижаме, без разрешения крепко поцеловал каждую и принялся расспрашивать порноактрису о ее работе в фильмах для взрослых.

Через некоторое время после визита в номер миллиардера, порнозвезде позвонил представитель Трампа и попросил вернуться в номер. После отказа ей позвонил сам Трамп. Миллиардер пригласил порноактрису поужинать с ним и сходить на вечеринку, предложив взамен 10 тысяч долларов и возможность воспользоваться его частным самолетом.

По словам порноактрисы, она понимает, что ее могут посчитать "лгуньей и оппортунисткой". Тем не менее, Дрейк решилась выступить на пресс-конференции, чтобы поддержать женщин, которые пострадали от домогательств Трампа.

В штабе Дональд Трампа обвинения порноактрисы опровергли, заявив, что история "полностью выдумана".

Напомним, ранее в адрес Трампа уже поступали обвинения в домогательствах от 10 женщин. Джессика Дрейк стала 11-ой.

Скандальный кандидат в президенты США Дональд Трамп в недавней речи пообещал привлечь к суду всех женщин, которые обвинили его в домогательствах.