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 Опубликовано : Сегодня 13:08

Знаток "Что? Где? Когда?" пришла на игру с кляпом для БДСМ

  • Ольга Захарец

В Сети обсуждают необычный аксессуар Повышевой

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Капитан команды "Что? Где? Когда?" Алёна Повышева пришла на эфир с кляпом-кольцом для БДСМ на шее. Во всяком случае, именно с этой секс-игрушкой некоторые зрители сравнили украшение знатока.

– Кожаный чокер с металлическим декором – признак раба в BDSM-сообществе; атрибут – написал пользователь Daynice.

– Очень креативненько))) молодёжно))) Забросай меня вопросами ХОЗЯИН))) – пошутил Денис Стругацкий.

А особо любознательные пользователи даже нашли похожий аксессуар для взрослых в интернет-магазине.

Одни зрители посчитали, что подобным образом Повышева решила спровоцировать телезрителей. Другие уверены, что участница популярного телешоу просто перепутала секс-игрушку с чокером (модным видом украшения).

Напомним, что эфир передачи, на которую Алёна Повышева пришла в неоднозначном аксессуаре, состоялся в прошлое воскресенье, 9 октября 2016 года на "Первом канале". Это была третья игра осеннего сезона. Кстати, команды Повышевой одержала победу над телезрителями.

 

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