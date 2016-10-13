Знаток "Что? Где? Когда?" пришла на игру с кляпом для БДСМ

Капитан команды "Что? Где? Когда?" Алёна Повышева пришла на эфир с кляпом-кольцом для БДСМ на шее. Во всяком случае, именно с этой секс-игрушкой некоторые зрители сравнили украшение знатока.

– Кожаный чокер с металлическим декором – признак раба в BDSM-сообществе; атрибут – написал пользователь Daynice.

– Очень креативненько))) молодёжно))) Забросай меня вопросами ХОЗЯИН))) – пошутил Денис Стругацкий.

А особо любознательные пользователи даже нашли похожий аксессуар для взрослых в интернет-магазине.