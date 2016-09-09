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 Опубликовано : Сегодня 10:09

Знаменитый боксёр Роман Романчук скончался на 38-м году жизни

  • Данила Белов

Причиной смерти Роман Романчука стал сердечный приступ

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Знаменитый российский спортсмен Роман Романчук умер, сообщается в аккаунте спортивного клуба "Китэк". По данным сайта Р-Спорта, причиной смерти Роман Романчука стал сердечный приступ. 

"Пусть земля тебе будет пухом, ты был кумиром, ты был легендой, честь тебе и хвала, чемпион", — говорится в сообщении "Китэк".

 

Скончался известный боксер Роман Романчук... Пусть земля тебе будет пухом, ты был кумиром, ты был легендой, честь тебе и хвала, чемпион. Светлая память и царство небесное... #китэк #kitek #кикбоксинг #боевыеперчатки #зал #боец #бокс #секция #спортзал #единоборства#клубединоборств #москва #мирбокса #мотивация#интересно #интересноеместо #зож #гто #тренер #тренировка #тайскийбокс #бой #муайтай #fitnes #boxer #boxing #спорт #трени #мма #спарринг

Фото опубликовано Светлана Андреева (@kitek.boxing)

За свою карьеру боксёр смог заработать две золотые и три серебряные награды первенства России, а также серебряную и бронзовую медали Кубка мира. Но широкому кругу он больше известен по истории, которая произошла в середине 2008 года, когда между ним и местным жителем Владивостока Олегом Мешковым произошла драка, в результате которой Мешков скончался. За это суд приговорил Романчука к одному году и двум месяцам тюрьмы.

С тех пор он так и не смог вернуться на ринг и занялся тренерской деятельностью.

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