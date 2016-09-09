Знаменитый боксёр Роман Романчук скончался на 38-м году жизни

"Пусть земля тебе будет пухом, ты был кумиром, ты был легендой, честь тебе и хвала, чемпион", — говорится в сообщении "Китэк".

За свою карьеру боксёр смог заработать две золотые и три серебряные награды первенства России, а также серебряную и бронзовую медали Кубка мира. Но широкому кругу он больше известен по истории, которая произошла в середине 2008 года, когда между ним и местным жителем Владивостока Олегом Мешковым произошла драка, в результате которой Мешков скончался. За это суд приговорил Романчука к одному году и двум месяцам тюрьмы.

С тех пор он так и не смог вернуться на ринг и занялся тренерской деятельностью.