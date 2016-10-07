В ближайшую неделю по вечерам жители Петербурга смогут увидеть пролет Международной космической станции. Об этом "Радио Балтика" рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов. Правда, в центре города увидеть аппарат вряд ли получится. Лучше всего МКС можно будет разглядеть при ясном и незасвеченном небе вечером или ночью. - Один раз в несколько месяцев так совпадает, а потом время пролёта постоянно сдвигается. Это очень яркий объект, у нас он будет расположен...