Российская актриса театра и кино Наталья Юнникова, знакомая российскому зрителю по сериалу "Возвращение Мухтара", была срочно госпитализирована в Москве, сообщает информационный портал LIFE. Ко врачам ей пришлось обратиться из-за резкого ухудшения самочувствия.
На данный момент медики однозначно не могут сказать, что стало причиной резкого недомогания артистки, но существуют подозрения, что она тяжело больна. Окончательный диагноз ей поставят по результатам полного обследования. После этого ей назначат лечение.