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Знаменитости обожают рождественские свитера

  • Маргарита Лемешко

Накануне праздника Metro сделало подборку звёзд, любящих этот атрибут Рождества

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Традиция носить свитер с оленями зародилась в Норвегии в 40-х годах XX века. На тот момент этот забавный предмет одежды пользовался популярностью исключительно у мужчин. Сегодня же в магазинах можно найти рождественские свитеры для всей семьи. 

Некоторые организации иногда даже используют этот знаменитый атрибут праздника, чтоыб помочь людям. В этом году, например, благотворительная организация Save the Children и Музей мадам Тюссо в Лондоне нарядили восковую версию королевской семьи в "уродливые" рождественские свитеры. Таким образом, организаторы призывают всех надеть смешные свитеры и произвести пожертвование на благо детей.

В Москве найти рождественские свитера также не проблема.  Традиционный с оленями или ироничный с одноногой «печенькой» – выбирать вам!

 

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