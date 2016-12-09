Знаменитости обожают рождественские свитера

Традиция носить свитер с оленями зародилась в Норвегии в 40-х годах XX века. На тот момент этот забавный предмет одежды пользовался популярностью исключительно у мужчин. Сегодня же в магазинах можно найти рождественские свитеры для всей семьи.

Некоторые организации иногда даже используют этот знаменитый атрибут праздника, чтоыб помочь людям. В этом году, например, благотворительная организация Save the Children и Музей мадам Тюссо в Лондоне нарядили восковую версию королевской семьи в "уродливые" рождественские свитеры. Таким образом, организаторы призывают всех надеть смешные свитеры и произвести пожертвование на благо детей.

В Москве найти рождественские свитера также не проблема. Традиционный с оленями или ироничный с одноногой «печенькой» – выбирать вам!