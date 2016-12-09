Легендарному актеру Кирку Дугласу 9 декабря исполнилось 100 лет. Это последний из ныне живущих величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино. Кирк Дуглас снялся в 90 фильмах и стал обладателем почетного "Оскара".

Сын Кирка Дугласа Майкл продолжает дело отца и стал уже чуть ли не более знаменитым в США.

Мы собрали самые яркие фото великого американского актера Кирка Дугласа - с семьей, женой Энн (с которой он в браке уже больше 60-ти лет), с сыном Майклом, невесткой Кэтрин Зета-Джонс, и с коллегами по кино - знаменитыми актерами.

Факты о Кирке Дугласе:

Дуглас регулярно обновляет свой блог в Интернете. В возрасте 94 лет он был признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

Кирк Дуглас написал десять новелл и мемуаров.

Кирк Дуглас имеет русские корни! Точнее, еврейские. Его отец эмигрировал из России в Америку.

Кирк Дуглас родился под именем Исер ДаниелОвич - уже в США.

Кирк Дуглас - отец двух актеров, Майкла и Эрика и двух продюсеров Джоэля и Питера.

Одно время Иссур работал профессиональным борцом, во время Второй мировой войны служил на флоте.

В 1995 году пережил серьезный инсульт.