Столичная полиция разыскивает неизвестных, которые проникли в салон ювелирного магазина и похитили украшения на сумму в один миллион рублей.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД, в полицию обратился продавец ювелирного магазина по адресу улица 1-я Останкинская, дом 53.

Он заявил, что неизвестные проникли в помещение магазина, подобрав ключи к входной двери, и похитили украшения. Общий материальный ущерб составил почти 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".