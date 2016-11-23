"Манчестер Юнайтед" активирует опцию о продлении контракта со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем на один сезон, сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью.

35-летний нападающий перешёл в "Манчестер Юнайтед" в июне этого года. Его соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает возможность продления ещё на один — до конца сезона-2017/18.



За "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне Ибрагимович провёл 17 матчей и забил восемь мячей.

"Ситуация проста – у него есть контракт по схеме "1+1", и мы счастливы с ним, – заявил Моуринью в интервью официальному сайту. – И мы намерены активировать опцию со вторым сезоном. Он счастлив в "МЮ", это, вероятно, последний большой вызов в его карьере".