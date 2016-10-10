Кулинарный изыск будет продаваться в специальных аппаратах с космическим питанием. Такие уже установлены на ВДНХ, в столичном планетарии и в фирменных магазинах.

Как заявляет гендиректор лаборатории космического питания Андрей Ведерников, сейчас тортики в необычной упаковке проходят испытания.

В первую очередь эксперты стараются продлить срок хранения необычного десерта до шести месяцев. Но уже решили, что следующим лакомством в тюбиках станет шоколад, передает "М-24".



Справка

Первый аппарат с космическим питанием был установлен на ВДНХ в павильоне "Космос". Случилось это в феврале 2015 года.

Сейчас там можно приобрести и попробовать борщ, рассольник, маринованную баранину, творог с фруктовым пюре и различные консервы.

Один тюбик стоит около 300 рублей.

Напомним, ранее корреспондент Metro отведал чизбургер из тюбика для космонавтов. Подробности читайте ЗДЕСЬ.