Москвичи будут смотреть современные художественные, а также документальные и анимационные ленты в комбинированных залах уже в январе 2017 года, сообщает сайт мэра Москвы.

Этот музейный кинотеатр возьмет ориентир на классику нашего и зарубежного кино. Однако в нём можно будет увидеть ленты, снятые в регионах: в Санкт-Петербурге, Татарстане, Екатеринбурге и Якутии.

А вот показывать блокбастеры, развлекательные фильмы, триллеры и боевики Третьяковка не будет.

Справка

С 15 октября в галерее запущена новая программа проекта "Кино в Третьяковке". Открыла сезон лента венгерского режиссера Золтана Хусарика. Она рассказывает о жизни живописца Тивадара Чонтвари.

20 октября стартует ретроспектива фильмов японского режиссера Ёсисигэ Ёсида.

22 октября в Третьяковке стартует программа "Московские школы кино". Сначала зрители узнают о режиссере и педагоге Льве Кулешове, а также его учениках. Показы сезона 2016/2017 года запланированы на каждую вторую и четвертую субботу месяца.

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