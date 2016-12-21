Зимнее солнцестояние в 2016 году выпадает на 21 декабря. В 13.45 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира.

В День зимнего солнцестояния в Северном полушарии наступает астрономическая зима, а в Южном - лето.

В заполярных районах 21 декабря 2016 года наступает полярная ночь, когда солнце не выходит из-за горизонта.

А самое главное - День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, после которого по минуте, по чуть-чуть, светлое время суток будет прибывать, а темное - сокращаться, а значит - лето становится хоть немного, но ближе. Но перед этим надо пережить самую длинную ночь в году - с 21 на 22 декабря.

В День зимнего солнцестояния в народе обращают внимание на приметы. По зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае. В старину в этот день замечали: иней на деревьях – к богатому урожаю зерна.

В разных странах отмечают День зимнего солнцестояния по-разному. В Китае этот день считается счастливым, днем пробуждения природы. Никто не работал в этот день, люди угощались вкусными блюдами и поздравляли друг друга. В Индии в День зимнего солнцестояния принято жечь костры, отмечая победу света над тьмой.