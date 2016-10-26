Сотрудников изданий La Provence, Closer, а также медиакомпании Arnoldo Mondadori Editore вызовут в суд по делу о публикации фото супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, сообщает Le Parisien.

В сентябре 2012 года вышеперечисленными СМИ были опубликованы фото Кейт на яхте без верхней части купальника.

В итоге за снимки перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни ответят три фотографа, редактор Closer, а также два топ-менеджера.

Отмечается, что скандальные фото также появлялись в Италии, Швеции и Дании. Пока неизвестно, будут ли сотрудники изданий этих стран привлечены к ответу.