На борту Ту-154, пропавшего с радаров в Сочи, находилось 92 человека. Как выяснилось позже, самолет упал через несколько минут после взлета. Что стало причиной крушения - техническая неисправность или теракт, - выясняется.

На борту рухнувшего ТУ-154 находились журналисты Первого канала, НТВ, ансамбль имени Александрова. Также сопровождал творческую группу глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков. В Петербурге его знают как известного журналиста и телеведущего.

О том, каким был Губанков, рассказал Metro журналист Зинаида Курбатова.

- В редакцию "Вести-Петербург" меня привела Белла Куркова в октябре 1998 года, Антон был моим руководителем. Я делала свой первый сюжет. Антон сам повёл меня на монтаж. Я начитала текст, он послушал и вздохнул с облегчением: "Слава Богу, голос хороший". У него самого голос был прекрасно поставлен - в детстве пел в хоре, потом работал на радио. Сейчас, когда я частенько слышу у некоторых петербургских журналистов говорок, акцент, всегда думаю, что Антон бы такого на допустил. При нем «Вести-Петербург» стали не местной редакцией, а боеспособной командой вполне федерального уровня. Антон жил на работе в своём маленьком кабинетике без окна, урывками ел какие-то бутерброды там же, времени у него не хватало ни на что.

По словам Зинаиды Курбатовой, Губанков сам придумывал темы и вычитывал тексты, смотрел, как работают гримёры. У него был хороший вкус.

- Ещё бы: внук прекрасных живописцев, учеников Петрова- Водкина: он любил красивые вещи, ему нравились нарядные люди, широкий человек, бонвиван.

Как рассказала Зинаида Курбатова, Антон Губанков принимал активное участие в создании каждого сюжета и строго контролировал процесс, приходил на помощь, если что-то шло не так.

В подробностях вспомнила Зинаида и последнюю встречу.

Тогда она не знала, что больше никогда не увидит не только Антона Губанкова , но и руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова - Валерия Халилова.

- В последний раз мы виделись в августе этого года перед фестивалем "Спасская башня". Я сфотографировалась с ним и с Валерием Халиловым – замечательным человеком, художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, он тоже был в этом самолете. Помню, как мы веселились, когда делался этот снимок. Антон острил, что, мол, Халилов такой стройный. А он, Антон, потолстел на харчах Минобороны. Мне всегда было радостно его видеть, я вспоминала годы работы под его руководством в “Вестях-Петербург”. Кто знал, что тот день в конце августа станет последней нашей встречей.

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