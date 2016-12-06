В Российской национальной библиотеке отказали читателю в выдаче "Майн кампф" Гитлера и "Доктрины фашизма" Муссолини. Причиной отказа послужило то, что эти источники входят в список экстремистской литературы. На то указывают федеральные законы и приказ директора самой библиотеки, считают в учреждении.

Однако читатель - журналист Михаил Золотоносов - посчитал, что такое действия не просто нарушает его права, они не соответствуют российскому законодательству. И обратился в суд. Теперь истец Золотоносов оспаривает приказ директора библиотеки и еще ряд документов.

Сегодня, 6 декабря, Куйбышевский районный суд приступил к рассмотрению дела.

Представитель ответчика заявил, что дело “яйца выеденного не стоит” - существуют федеральные законы, и библиотека их не нарушает.

А вот истец настроен категорично. Золотоносов уверен, что в законе нет прямого указания на литературу и приказ директора подменяет нормативный акт. К тому же, в законе о противодействии экстремистской деятельности говорится о массовом распространении экстремистских материалов. А вот такая литература вряд ли может понадобится в больших количествах.