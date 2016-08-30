Американская газета The Huffington Post уволила журналиста Дэвида Симэна после его статей о здоровье Хиллари Клинтон. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сам журналист.

По его словам, его аккаунт на Huffington Post заблокирован, а статьи, в которых он ставит под сомнение здоровье кандидата на пост президента США, удалены с сайта издания, пишет портал Breitbart.

– Что это — Китай? Разве люди не защищены первой поправкой? — прокомментировал действия газеты журналист, намекая на конституционную поправку, гарантирующую, в частности, свободу слова и прессы.

Симэн пояснил, что обе его статьи были удалены без предупреждения и объяснения причин. Первая называлась "Здоровье Хиллари превосходно, если не считать припадков, болячек, адреналиновых шприцов-ручек, вторая — "Дональд Трамп вызывает Хиллари Клинтон на поединок [для прояснения вопроса] с её медкартой".

– Я написал сотни работ на протяжении многих лет в качестве журналиста и обозревателя, и никогда ни с чем подобным не сталкивался, — подчеркнул он.

При этом, Симэн дал понять, что после случившегося стал опасаться за свою жизнь и здоровье. Он предупредил, что не имеет суицидальных намерений, не является "слишком неуклюжим" человеком, у него нет автомобиля...

– Так что если я поскользнусь в душевой кабине в ближайшие несколько дней или со мной случится что-нибудь глупое, то тут необходимо обратиться к теории вероятностей и статистике. Потому что я не неуклюжий и не впавший в депрессию, — сказал журналист.

Напомним, что ранее миллиардер и кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о проблемах со здоровьям у своей сопернице Хиллари Клинтон. В частности, по словам политика, эти недуги могут помешать Клинтон полноценно работать в Белом доме в случае победы на выборах.

Чем именно якобы больная Хиллари Клинтон, не сообщается.