Журналист из Британии Крейг Уиллиамс предположил, что известный на весь мир граффитист Бэнкси может быть участником группы Massive Attack Робертом Дель Наей. Последний давно известен как уличный художник 3D. Однако до настоящего момента было известно лишь то, что он хорошо общается с Бэнкси. Об этом сообщает британское Metro

Уильямс обнаружил как минимум шесть граффити, которые появлялись в разных городах прямо перед выступлениями трип-хоп группы.

"Но что, если Бэнкси не один человек, как все думают, – говорит Уильямс. – Что, если Бэнкси – это группа людей, которые расписывают картины по трафарету дома и за границей? Такое богатое собрание произведений, которое создавалось более десяти лет, позволяет сделать такое предположение".

Отметим, что Бэнкси является андерграундным художником, личность которого очень долгое время не раскрывалась. В 2016 году исследователи, применив научный метод географического профилирования, смогли выяснить, что автором многочисленных остро-социальных граффити может быть Робин Каннингем. Эту версию выдвинули ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета.