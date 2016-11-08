Животные предсказали итоги выборов президента США-2016

Накануне выборов президента в США-2016 люди всё больше всматриваются в прогнозы по поводу результатов голосования. Так как экспертов, социологов и даже экстрасенсов с астрологами уже мало, теперь особенно любопытные следят за предсказаниям животных.
В частности, как сообщается на сайте красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей", свой выбор сделали амурский тигр Юнона и белый медведь Феликс. В ходе небольшого шоу, они определились с победителем президентской гонки. Для этого для животных приготовили тыквы, вырезали на них имена и портреты демократа Хиллари Клинтон и республиканца Дональда Трампа, а после наполнили их мясом и рыбой.
"Тигрица Юнона проявила женскую солидарность и сразу же направилась к тыкве с портретом Хиллари Клинтон, но в какой — то момент засомневалась и решила, так сказать, посоветоваться со своим "супругом" амурским тигром Бартеком. Не знаем, что посоветовал ей Бартек, но выбор Юнона все же сделала в пользу Клинтон", — цитирует слова пресс-секретаря парка Елены Шабановой агентство РИА Новости.
Отметим, что свой прогноз на то, кто победит – Трамп или Клинтон, сделала также обезьяна-пророк из Шанхая по кличке Геда. Как сообщается в Twitter-аккаунте Channel New Asia, ей предоставили для предсказания куклы кандидатов в натуральную величину. В итоге животное выбрало республиканца. Отметим, что ранее обезьяна предсказала, что Португалия станет победителем чемпионата Европы по футболу, сев возле флага страны с бананом.