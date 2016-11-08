Животные предсказали итоги выборов президента США-2016

Накануне выборов президента в США-2016 люди всё больше всматриваются в прогнозы по поводу результатов голосования. Так как экспертов, социологов и даже экстрасенсов с астрологами уже мало, теперь особенно любопытные следят за предсказаниям животных.

В частности, как сообщается на сайте красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей", свой выбор сделали амурский тигр Юнона и белый медведь Феликс. В ходе небольшого шоу, они определились с победителем президентской гонки. Для этого для животных приготовили тыквы, вырезали на них имена и портреты демократа Хиллари Клинтон и республиканца Дональда Трампа, а после наполнили их мясом и рыбой.