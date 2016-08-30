Главный редактор информационного агентства "Фергана" Даниил Кислов призвал власти Узбекистана подтвердить или опровергнуть смерть Ислама Каримова, такое заявление он сделал, комментируя "Национальной службе новостей" сообщение о кончине лидера страны, размещённое ранее на сайте агентства.

Кислов отметил, что "Фергана" всегда несёт ответственность за достоверность опубликованных сведений, в то время как властям страны уже давно следовало показать жив Ислам Каримов или нет, а не молчать.

"Я предлагаю официальным источникам Узбекистана, правительству, пресс-службе аппарата президента просто опубликовать медицинскую сводку о его болезни или показать его живым в больничной палате", — заявил он.

Напомним, что ранее стало известно о срочной госпитализации Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Вечером того же дня агентство "Фергана" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ислам Каримов умер, но данную информацию опровергли в аппарате президента.

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